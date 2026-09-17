En lo que va de este año, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) ha atendido 622 casos de violencia escolar, 118 de acoso escolar y 5 relacionados con peleas entre estudiantes en espacios públicos, reveló la misma entidad estatal a través de un pronunciamiento.

VER MÁS| Gobierno ofrece S/ 300 mil por la captura de “Jolín”, cabecilla de banda que aterra a Trujillo

En rojo

La cifra corresponde a casos reportados en centros educativos públicos de las 12 provincias que conforman esta región.

Días atrás, una pelea entre alumnas de secundaria en los exteriores del colegio nacional José Antonio Encinas, ubicado en el sector Buenos Aires, distrito de Víctor Larco Herrera (Trujillo), generó preocupación e indignación en los padres de familia del plantel y vecinos de la zona.

Para la Grell, casos como este y las cifras reveladas líneas arriba evidencian “la necesidad de continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre las instituciones educativas, las familias y las entidades competentes”, por lo que emitió un pronunciamiento para expresar su rechazo “a toda manifestación de violencia que ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes”.

“La Grell recuerda que ninguna forma de agresión física, verbal o psicológica debe ser normalizada ni asumida como parte de la convivencia escolar. Las diferencias y conflictos entre estudiantes deben ser abordados oportunamente mediante el diálogo, la orientación, la mediación y los mecanismos de prevención y atención establecidos en el ámbito educativo”, agregó.

Ante esta situación, la entidad estatal aseveró que, a través del Programa de Convivencia Escolar, viene desarrollando acciones “de prevención, atención y acompañamiento”.

De acuerdo con el SíseVe, plataforma del Ministerio de Educación (Minedu) que permite reportar casos de bullying y otros, este distingue entre violencia física, psicológica y sexual.