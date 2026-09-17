El Ejecutivo declaró hoy en modernización y reorganización el Ministerio del Ambiente (Minam), sus programas y proyectos especiales, y los organismos públicos adscritos al sector ambiental, por el plazo de 120 días calendario.

Así lo establece el Decreto Supremo N° 012-2026-Minam publicado en el diario El Peruano que señala que el objetivo es evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión, y proponer las acciones y medidas de reforma que correspondan para fortalecer el funcionamiento institucional y el ejercicio de la rectoría del sector.

Se dispone que el Ministerio del Ambiente, a través de la Oficina de Planeamiento y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, realiza un diagnóstico que incluye la determinación de medidas de reforma y mejora organizacional.

La norma contempla la evaluación de la situación administrativa y organizacional, el planeamiento estratégico e institucional, el presupuesto, las inversiones, la gestión por procesos, los recursos humanos, la gestión de la integridad pública, entre otros.

El diagnóstico se formalizará en un informe técnico que se presentará al Despacho Ministerial del Minam.

Las recomendaciones contenidas en el informe técnico se implementarán, según corresponda, por el Ministerio del Ambiente y los organismos públicos adscritos al sector ambiental.

El dispositivo suscrito por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, señala que el financiamiento estará a cargo de los recursos del presupuesto institucional del Ministerio del Ambiente y de los organismos públicos adscritos al sector ambiental sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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