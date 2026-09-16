Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en julio 2026, la economía nacional creció 3.56% (mayor al 1.8% de junio) por los mejores resultados de la mayoría de los sectores como Comercio; Otros Servicios y Construcción”.

Pero, retrocedieron los sectores Agropecuario, Pesca y Manufactura, golpeados por El Niño, que impactó en cultivos agrícolas, la disponibilidad de pescados y en algunas industrias, como la textil.

Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) precisó que el resultado se explica por el avance sostenido de las actividades no primarias (que generan un mayor número de empleos), que crecieron 4.7%, mayor a junio (4.3%).

“El sector Minería e Hidrocarburos creció apenas 0.2% porque la mayor producción minera (1.1%) no alcanzó a compensar la caída de hidrocarburos (-5.1%)”, explicó.

El IPE indicó que el avance de la minería respondió a la mayor producción de cobre (3.8%) y oro (1.8%).

La caída de hidrocarburos es por la menor producción de petróleo crudo (-23.7%) por trabajos de mantenimiento en el campo de Bretaña del Lote 95, y de líquido de gas natural (-2.1%), por el menor aporte de Camisea y del Lote Z-69 (que opera Petroperú).

Empleos

El INEI informó también, según el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado con resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), en el trimestre junio-julio-agosto 2026, la población ocupada sumó 5 millones 964 mil 900 personas, mayor en 6.1% (343 mil personas) frente a igual período.

Según edad, la población ocupada de 45 y más años de edad creció en ese período en 11.9% (264,600), seguido de quienes tienen entre 25 y 44 años, +2.6%, (70,400).

En el grupo de 14 a 24 años se incrementó en 7,800 personas (1.2%), por debajo del 5.5% del trimestre previo, alcanzando las 641,600 personas frente a igual periodo del 2025, cuando sumaron 633,800 personas, pero sigue estando por debajo del 2024 (702,500) y del 2023 (72,100)

Además, precisó que del total de la población ocupada en la capital, el 54.2% (3’233,000) son hombres y el 45.8% (2’731,900) son mujeres.