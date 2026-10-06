Otro accidente. Un motociclista identificado como Braulio S.Q., falleció luego de impactar violentamente contra un poste de concreto que yacía tendido en la vía pública, en la esquina de la avenida Circunvalación y el jirón Marineros, en el distrito de San Miguel, provincia de San Román.

Producto de la fuerte colisión, el conductor salió despedido varios metros y cayó sobre el pavimento, dejando de existir en forma instantánea. Los serenos vanamente intentaron auxiliarlo.

Tras el hecho, los vecinos denunciaron que la estructura de concreto llevaba varios días tendida en la vía pública sin que ninguna autoridad municipal ni empresa de servicios se hiciera cargo de retirarla, a pesar del evidente peligro que representaba tras haber sido derribada en un accidente anterior.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y el representante del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver y otras diligencias que permita esclarecer las causas del accidente. Los familiares protagonizaron desgarradoras escenas.