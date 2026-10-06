El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San Román condenó en primera instancia a 15 años de cárcel a 4 policías por participar en un “arranche” de droga; un quinto agente del mismo grupo, que confesó su delito, fue sentenciado a 12 años y 10 meses de prisión.

Los magistrados, por unanimidad, condenaron a los imputados por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, mediante actos de arranche agravado por la función policial.

En el juicio oral se conoció que el 17 de mayo del 2024, los policías Alfredo Madueño Herrera (65), Gavino Ortiz de Orue Cárdenas (54), Sammer Mamani Velásquez (30) y Eddy del Carpio Parque (30), laboraban en el Puesto de Auxilio Rápido del distrito de Sina, y junto a Gelber Quispe Medrano (28), de la Comisaría de Ananea, advirtieron el traslado de droga a bordo de una camioneta.

Según la investigación fiscal, ese mismo día, los agentes simularon un operativo para intervenir el vehículo que se trasladaba hacia la frontera entre Perú y Bolivia por la vía de Huancané. En el lugar, intervinieron 3 motocicletas y la camioneta, donde hallaron 2 sacos de que contenían 80 paquetes de clorhidrato de cocaína, pero en lugar de dar cuenta de ello, negociaron con los intervenidos e incautaron la droga, celulares y 800 soles.

Finalmente, los estupefacientes fueron escondidos a las afueras del distrito de Sina para su posterior entrega a un comprador. Posteriormente, los agentes policiales fueron detenidos y recluidos con prisión preventiva.

Por este motivo, los ahora sentenciados deberán cumplir su pena de cárcel hasta el 2039 y 2040 respectivamente, además de cumplir con el pago de la reparación civil que asciende a 40 mil soles a favor del Estado.