La carrera por el Gobierno Regional de Puno se mantiene en un tenso suspenso tras los apretados resultados parciales emitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Al 96.243% de las actas contabilizadas por el organismo electoral, Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, representante de ASI-Juntos por el Perú, encabeza con el 22.422% de votos.

Con una distancia mínima, en el segundo lugar se ubica Eduardo Quispe Pandia del partido Ahora Nación con el 21.255%, mientras que en la tercera casilla se posiciona Wilber Cutipa Alejo de País para Todos, alcanzando un 20.172%. Todo parece indicar que la tendencia actual se mantendrá en el tramo final del escrutinio, lo que configuraría un escenario de segunda vuelta electoral entre los dos postulantes más votados para definir al próximo gobernador regional.

Hasta el momento, ninguno de los tres principales aspirantes ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el proceso. La expectativa se mantiene en sus respectivos locales de campaña, pues son conscientes de que la definición final de las candidaturas que pasarán al balotaje dependerá de un margen de votos sumamente ajustado al momento de completar el 100% de las actas procesadas.

ALCALDES PUNO Y JULIACA

En el ámbito municipal de la provincia de Puno, con el conteo de actas al 96.714%, el panorama político muestra una tendencia más clara a favor del candidato Jorge Zúñiga Pineda del partido ASI-Juntos por el Perú. Zúñiga se consolida como el virtual alcalde provincial tras alcanzar el 25.642% de las preferencias, superando al postulante por País para Todos, Martín Ticona, quien registra un 19.544%.

Por otro lado, la contienda electoral en la provincia de San Román (Juliaca) ha quedado virtualmente resuelta al 99.357% de actas contabilizadas por la ONPE. Máximo Ramón Lanza Umiña, candidato por Ahora Nación, se consolida como el nuevo alcalde provincial de San Román con 31.209%, superando a su más cercano seguidor, Jhon Espejo Vilca de la agrupación Progresemos, quien logró un 21.894% de la votación total.