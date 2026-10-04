Puno: Distrito de Rosaspata registra la primera mesa de sufragio instalada en Huancané.

El distrito de Rosaspata, ubicado en la provincia de Huancané, marcó el inicio de la jornada electoral en su jurisdicción al registrar la primera mesa de sufragio instalada bajo el ámbito de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huancané. La mesa N.° 074967 quedó formalmente habilitada a las 5:47 a. m., dando paso a la apertura del proceso en esta localidad puneña.

La instalación de las mesas continuó a ritmo sostenido en la capital provincial tan solo un minuto después. A las 5:48 a. m., la mesa N.° 074878 inició la recepción del voto en la Institución Educativa N.° 72229 de Huancané, asegurando el desarrollo de los comicios para los ciudadanos del distrito capital desde las primeras horas de la mañana.

A este despliegue sumó su participación el Centro Poblado de Huijipata, en el distrito de Vilquechico, donde otra mesa quedó lista a las 5:50 a. m. En dicho distrito se logró un avance significativo en la organización de la jornada, alcanzando el 80% de mesas instaladas antes de las 9:00 a. m. Los demás organismos descentralizados aún no emitan sus reportes oficiales.

En el marco de este proceso democrático regional, más de 900 mil electores en todo el departamento de Puno acuden hoy a las urnas para elegir a sus próximas autoridades regionales y municipales.