Puno: Más de 900 mil electores hoy eligen a sus autoridades regionales y municipales .

Un total de 968 mil 95 ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas en la región Puno para elegir al gobernador regional, consejeros, además de los 13 alcaldes y regidores provinciales y 110 autoridades municipales distritales.

Para garantizar el desarrollo de los comicios, las seis Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de la región iniciaron con dos días de anticipación el despliegue del material electoral hacia los diferentes centros de votación.

Según los organismos electorales, en esta elección se han instalado 3 mil 380 mesas de sufragio en 461 locales de votación distribuidos en 110 distritos y 13 provincias de la región. La mayor cantidad de electores la tiene la provincia de San Román (Juliaca) con 231 mil 386, seguido de la provincia de Puno con 183 mil 581 electores.

Los recintos electorales cuentan con un estricto resguardo de seguridad por parte de los policías, miembros del Ejército y la supervisión del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo. Las primeras horas, poca afluencia de público se observa en los locales de votación. Hasta el momento no se reportaron incidentes que puedan empañar el acto electoral.

DATO: Para el Gobierno Regional de Puno están en carrera 9 candidatos, similar cantidad al municipio de Puno y 11 candidatos aspiran ocupar el sillón municipal de la provincia de San Román (Juliaca).