Dirigentes de las Cuatro Zonas realizaron un plantón frente al local policial en la ciudad de Juliaca para exigir la reorganización total de la Policía Nacional. La manifestación surge como respuesta directa a la creciente desconfianza institucional frente a reiterados casos de presunta corrupción y abusos cometidos por miembros de la institución en la región de Puno.

La protesta fue convocada luego del último hecho registrado la noche del sábado en la salida a Lampa, donde los vecinos intentaron ajusticiar a cuatro personas acusadas de irrumpir violentamente en un inmueble familiar. Según los testimonios de los agraviados, los sujetos maniataron a los ocupantes de la vivienda —incluidos varios niños— para sustraer la suma de 10 mil soles, lo que provocó una rápida y masiva reacción comunitaria.

La turba logró retener y castigar violentamente a cuatro de los implicados, identificados posteriormente como los suboficiales Teylor C.A. y Ghean Carlo B.R., el teniente PNP Jhon B.S. (pertenecientes al Grupo Terna) y el civil Christian M.Y. En medio de un ambiente de alta tensión, los sospechosos fueron obligados a caminar descalzos y a arrodillarse por las calles de la zona antes de ser custodiados por agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y cuatro fiscales.

Frente a la gravedad de las acusaciones y la fuga de otros cómplices, los dirigentes de Juliaca advirtieron que mantendrán las medidas de fuerza si las autoridades nacionales no sancionan ejemplarmente a los involucrados. Exigen una depuración severa dentro del comando policial para garantizar la seguridad de la ciudadanía y evitar que delincuentes operen bajo el amparo de la institución. Además, anunciaron que coordinarán para acatar posible medida de fuerza contra la PNP.