La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román solicitó prisión preventiva contra los efectivos policiales Jhon Bernal C., Giancarlo Bobadilla R. y Micheel Calisaya A., así como contra el civil Cristian Mamani Yapuchura. A los cuatro investigados se les imputa la presunta comisión del delito de robo agravado tras participar en un asalto a una vivienda de la ciudad de Juliaca.

De acuerdo con las indagaciones fiscales, el hecho ocurrió la noche del 3 de octubre en la salida hacia Lampa en Juliaca, a donde los implicados habrían llegado al inmueble a bordo de una camioneta de la Policía Nacional para simular un operativo policial. Una vez dentro, usando armas de fuego, habrían reducido y amarrado a uno de los residentes mientras amenazaban a otro para apoderarse de S/ 10 mil soles en efectivo.

La alerta oportuna de los vecinos permitió retener a los sospechosos hasta la llegada de las fuerzas del orden. Los acusados fueron sometidos a un castigo físico, luego fueron obligados a caminar descalzos.

Durante las diligencias posteriores, las autoridades incautaron dos armas de fuego, municiones, un pasamontañas y prendas policiales, elementos que fueron incorporados al proceso mientras el Ministerio Público prosigue con las investigaciones para determinar las responsabilidades penales.

Tras este requerimiento, el Cuatro Juzgado de investigación Preparatoria de San Román programó la audiencia para las 14:30 horas de este martes.