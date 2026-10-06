Feliciano Huamanyalli Espeza, músico de 51 años natural de Lircay, falleció el sábado 3 de octubre en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Huancayo, nueve días después de ser encontrado gravemente herido en su taller.

El pasado 24 de setiembre, su hermano Edwin Huamanyalli llegó al establecimiento y encontró el vehículo de Feliciano estacionado en el exterior. Al ingresar, halló al músico tendido boca arriba y en estado agonizante. Cerca de él habría sido encontrado un objeto metálico con punta, similar a una pequeña picota, que la familia considera que pudo haber sido utilizado para causarle la lesión.

De acuerdo con sus familiares, Feliciano habría regresado a su taller después de almorzar en su vivienda, ubicada a unas siete cuadras del lugar. En ese momento se encontraba trabajando en la elaboración de un candelabro. Sin embargo, las circunstancias exactas en las que sufrió la agresión aún deben ser determinadas por las autoridades.

Tras el hallazgo, fue trasladado inicialmente al hospital de Lircay. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivado a establecimientos de salud de Huancavelica y Huancayo. Permaneció internado durante nueve días, pero no logró recuperarse.

Familia pide identificar a los responsables

La familia busca esclarecer lo ocurrido y espera que las investigaciones permitan establecer quién o quiénes estarían detrás de la agresión. Como parte de su pedido de justicia, ofrecen una recompensa de S/10 mil a quien proporcione información que contribuya a identificar y ubicar a los presuntos responsables.

Feliciano Huamanyalli era vocalista y guitarrista de Expresión Perú, agrupación de música andina de Lircay. Sus allegados lo recuerdan por su trayectoria artística y el cariño que mantenía con el público que asistía a las presentaciones del conjunto.

Sus restos fueron trasladados a Lircay, donde serán sepultados este miércoles 7 de octubre. Mientras tanto, sus familiares esperan que la Policía esclarezca las circunstancias de su muerte y determine responsabilidades.