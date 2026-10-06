La Quinta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro, a cargo del fiscal provincial Luis Antonio Torres Tapia, coordinó acciones preventivas para los conciertos que BTS ofrecerá los días 7, 9 y 10 de octubre en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La mesa de trabajo reunió a la Policía Nacional del Perú, dependencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Indecopi, la Dirección General de Gobierno Interior, la empresa promotora Bizarro y representantes del Fan Club Oficial ARMY.

🚨 #LoÚltimo Fiscalía de Prevención del Delito coordina acciones con autoridades para prevenir ilícitos como estafa, disturbios, lesiones culposas y otros, antes, durante y después de los conciertos de la agrupación musical BTS programados para el 7, 9 y 10 de octubre en Lima. https://t.co/mlXQLgt6sD — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 5, 2026

Fiscalía pide mantener libres las vías de acceso y evacuación

Entre las principales medidas acordadas figura preservar la libre circulación en los accesos y rutas de evacuación del estadio.

La Fiscalía advirtió que las aglomeraciones pueden generar situaciones de riesgo para la integridad de los asistentes, por lo que las autoridades realizarán acciones para mantener despejadas las rutas utilizadas para el ingreso y salida del recinto.

Las medidas buscan prevenir hechos que puedan derivar en delitos como disturbios, lesiones culposas, violencia contra la autoridad o entorpecimiento de servicios públicos.

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No se permitirán campamentos que bloqueen las veredas

Otra de las alertas está relacionada con el uso de las aceras y otros espacios públicos cercanos a San Marcos.

Las autoridades exhortaron a evitar campamentos, ocupaciones y otras instalaciones que interfieran con la circulación de peatones.

Asimismo, se anunció que se buscará reducir la presencia de comercio ambulatorio informal cuando este afecte los accesos o rutas de evacuación.

Advierten sobre entradas falsas o duplicadas para BTS

La Fiscalía también alertó sobre posibles estafas relacionadas con la compra y reventa de entradas.

Se recomendó a los asistentes tomar precauciones antes de adquirir boletos a terceros y verificar que los códigos no hayan sido adulterados, duplicados o sean inexistentes.

Este tipo de fraude puede dejar al comprador sin acceso al concierto incluso después de haber realizado el pago.

Habrá controles de identidad en exteriores de San Marcos

Las acciones se ejecutarán de manera articulada con la Gerencia de Fiscalización y Control, la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres, la Gerencia de Movilidad Urbana, la División de Tránsito y la Policía Nacional.

Entre las medidas anunciadas también se contemplan controles de identidad en los exteriores del estadio San Marcos.

El objetivo, según el Ministerio Público, es prevenir hechos delictivos y mantener el orden durante las jornadas que congregarán a miles de seguidores de BTS.

Qué delitos busca prevenir la Fiscalía

Las alertas preventivas están dirigidas a evitar conductas que podrían configurar delitos como estafa, coacción, disturbios, lesiones culposas, homicidio culposo, violencia contra la autoridad, entorpecimiento de servicios públicos y suplantación de identidad.

La prevención se realizará antes, durante y después de las tres fechas programadas para la presentación de la agrupación surcoreana.