La Quinta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro, a cargo del fiscal provincial Luis Antonio Torres Tapia, coordinó acciones preventivas para los conciertos que BTS ofrecerá los días 7, 9 y 10 de octubre en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
La mesa de trabajo reunió a la Policía Nacional del Perú, dependencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Indecopi, la Dirección General de Gobierno Interior, la empresa promotora Bizarro y representantes del Fan Club Oficial ARMY.
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Fiscalía pide mantener libres las vías de acceso y evacuación
Entre las principales medidas acordadas figura preservar la libre circulación en los accesos y rutas de evacuación del estadio.
La Fiscalía advirtió que las aglomeraciones pueden generar situaciones de riesgo para la integridad de los asistentes, por lo que las autoridades realizarán acciones para mantener despejadas las rutas utilizadas para el ingreso y salida del recinto.
Las medidas buscan prevenir hechos que puedan derivar en delitos como disturbios, lesiones culposas, violencia contra la autoridad o entorpecimiento de servicios públicos.
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No se permitirán campamentos que bloqueen las veredas
Otra de las alertas está relacionada con el uso de las aceras y otros espacios públicos cercanos a San Marcos.
Las autoridades exhortaron a evitar campamentos, ocupaciones y otras instalaciones que interfieran con la circulación de peatones.
Asimismo, se anunció que se buscará reducir la presencia de comercio ambulatorio informal cuando este afecte los accesos o rutas de evacuación.
Advierten sobre entradas falsas o duplicadas para BTS
La Fiscalía también alertó sobre posibles estafas relacionadas con la compra y reventa de entradas.
Se recomendó a los asistentes tomar precauciones antes de adquirir boletos a terceros y verificar que los códigos no hayan sido adulterados, duplicados o sean inexistentes.
Este tipo de fraude puede dejar al comprador sin acceso al concierto incluso después de haber realizado el pago.
Habrá controles de identidad en exteriores de San Marcos
Las acciones se ejecutarán de manera articulada con la Gerencia de Fiscalización y Control, la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres, la Gerencia de Movilidad Urbana, la División de Tránsito y la Policía Nacional.
Entre las medidas anunciadas también se contemplan controles de identidad en los exteriores del estadio San Marcos.
El objetivo, según el Ministerio Público, es prevenir hechos delictivos y mantener el orden durante las jornadas que congregarán a miles de seguidores de BTS.
Qué delitos busca prevenir la Fiscalía
Las alertas preventivas están dirigidas a evitar conductas que podrían configurar delitos como estafa, coacción, disturbios, lesiones culposas, homicidio culposo, violencia contra la autoridad, entorpecimiento de servicios públicos y suplantación de identidad.
La prevención se realizará antes, durante y después de las tres fechas programadas para la presentación de la agrupación surcoreana.