Una familia del Callao fue víctima de un nuevo hecho de intimidación luego de que sujetos detonaran un artefacto explosivo frente a una vivienda y dejaran un arreglo fúnebre como mensaje de amenaza.

De acuerdo con el testimonio de una de las afectadas que dio a Exitosa Noticias, el hecho ocurrió alrededor de la 1:00 a.m. en el cruce del jirón Piura con la avenida 28 de Julio.

Dos hombres llegaron en motocicleta

Según la versión de la hermana del hombre que se encuentra recluido en el penal de Piedras Gordas, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta negra y dejaron primero un arreglo floral en uno de los inmuebles de la familia.

Luego caminaron hacia un segundo predio ubicado en la misma zona, donde detonaron un artefacto explosivo que provocó daños materiales.

Una de las afectadas relató que la detonación generó temor porque sus hijos se encontraban dentro de la vivienda y, en un primer momento, no podían ser auxiliados.

Familia afirma que no sería la primera amenaza

La hermana del recluso sostuvo que la familia ya habría recibido amenazas anteriormente y señaló que su hermano cumple una condena de 12 años.

“No es la primera vez que nosotros recibimos estas cosas. Mi hermano está sentenciado a 12 años, le falta poco para salir”, manifestó.

La familia considera que el mensaje intimidatorio estaría dirigido a Josimar Arón Morales Morales, quien permanece recluido en el penal de Piedras Gordas.

Lee aquí: Balacera en Mi Perú deja a hombre crítico y niño de 5 años herido por bala perdida

Madre vincula amenaza con supuestos problemas dentro del penal

La madre del interno señaló que, según lo escrito en el mensaje dejado por los atacantes, las amenazas estarían relacionadas con presuntos conflictos dentro del establecimiento penitenciario.

“Yo no sé qué está haciendo mi hijo en el penal, pero ahí como dice el papel está cometiendo indisciplina, está abusando de los internos”, declaró.

Esta afirmación corresponde únicamente al testimonio de la familiar y, por ahora, no existe confirmación oficial sobre las causas de la amenaza ni sobre eventuales conductas del interno dentro del penal.

UDEX cercó la zona e inició diligencias

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú acudió al lugar y procedió a restringir el acceso al perímetro para realizar las primeras diligencias.

La investigación deberá determinar qué tipo de artefacto fue utilizado, quiénes participaron en el ataque y si existe relación directa entre el hecho y el interno mencionado por los familiares.