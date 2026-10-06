Jorge Muñoz, virtual alcalde de Miraflores, calificó como una “reelección descubierta” la posibilidad de que Rafael López Aliaga vuelva a asumir la Alcaldía de Lima, pese a que participó en las elecciones municipales y regionales como candidato a primer regidor de Renovación Popular, tras la renuncia de Luis Rubio a su postulación al sillón municipal.

Muñoz, quien postuló por Avanza País, sostuvo que el Jurado Nacional de Elecciones debe resolver los vacíos existentes en la legislación electoral para evitar que los alcaldes puedan intentar una reelección amparándose de las falencias en la ley.

“Yo diría que es una reelección descubierta porque en realidad es una cosa bastante grosera lo que está sucediendo y ahí lo que debería hacer el JNE es integrar las normas porque la Constitución no permite la reelección de los alcaldes. Si bien es cierto que hay un vacío en la ley, el JNE tiene la obligación de integrar esos vacíos y hacer una interpretación acorde con la ley de leyes, es decir, la Constitución”, expresó a RPP.

Muñoz cuestionó el tiempo que tomó el JNE para pronunciarse sobre este caso y sostuvo que la demora solo contribuyó a generar mayor incertidumbre y dudas entre la ciudadanía.

Por otro lado, Muñoz explicó que decidió postular a la Alcaldía de Miraflores debido a la situación que atraviesa el distrito durante los últimos años.

“Lo que yo veía en los últimos años era un deterioro sistemático del distrito que cada vez era más, eso me impulsó a regresar a Miraflores, a querer postular y eso es algo que he corroborado con los vecinos, caminando por las calles, escuchándolos”, señaló.

Muñoz indicó que una de sus prioridades será reforzar la seguridad en Miraflores mediante un trabajo coordinado con la Policía Nacional, con el objetivo de establecer medidas que permitan anticiparse a los hechos delictivos y prevenir la delincuencia común.

“Estamos dispuestos a que las cosas se den para que las cosas funcionen en beneficio de la gente”, enfatizó.