La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) implementará un plan especial de movilidad durante los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos, con cierres temporales de vías, rutas alternas y despliegue de inspectores municipales de transporte.

La medida busca facilitar el desplazamiento de los asistentes y reducir la congestión vehicular en las vías cercanas a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante las fechas programadas para los conciertos.

¿Qué avenidas estarán cerradas por los conciertos de BTS?

Uno de los principales cierres se aplicará en la avenida Venezuela, que permanecerá restringida desde la avenida Tingo María hasta el límite con la Provincia Constitucional del Callao.

Los vehículos que circulen de oeste a este deberán utilizar como ruta alterna la avenida De los Precursores y la avenida La Mar.

En sentido contrario, de este a oeste, la Municipalidad de Lima recomienda utilizar la avenida Óscar Benavides.

También habrá restricciones en la avenida Germán Amézaga

La avenida Germán Amézaga también permanecerá cerrada desde la avenida Venezuela hasta la avenida Colonial.

Para los vehículos que circulen de norte a sur, las rutas alternas serán la avenida Tingo María y la avenida Mariano Cornejo.

Quienes se desplacen de sur a norte también deberán considerar como alternativas Mariano Cornejo y Tingo María.

Inspectores orientarán a conductores y peatones

La Municipalidad de Lima informó que desplegará inspectores municipales de transporte en puntos estratégicos alrededor del recinto universitario.

El personal brindará orientación a conductores y peatones, además de apoyar en el ordenamiento del tránsito durante el desarrollo de los conciertos.

La comuna también recomienda a los asistentes identificar previamente las puertas de ingreso al estadio para reducir desplazamientos innecesarios alrededor del recinto.

Recomendaciones si vas al concierto de BTS en San Marcos

La principal recomendación es salir con anticipación y considerar que los cierres en las avenidas Venezuela y Germán Amézaga podrían generar congestión y mayores tiempos de viaje.

También se pide respetar la señalización y las indicaciones de los inspectores, identificar estacionamientos autorizados antes de llegar y evitar dejar vehículos en zonas prohibidas.

Estacionar en espacios no permitidos podría dificultar tanto la circulación vehicular como el tránsito de miles de peatones que se dirigirán hacia el estadio.

¿Qué deben considerar quienes usarán transporte público?

Los asistentes que llegarán en transporte público deben tener en cuenta que las restricciones podrían modificar temporalmente algunos recorridos habituales.

Por ello, la MML recomienda revisar las rutas antes de salir, utilizar únicamente paraderos autorizados para subir y bajar de los vehículos y seguir los accesos peatonales habilitados.

También será importante considerar un tiempo adicional de viaje debido a los desvíos y a la alta afluencia esperada en los alrededores de San Marcos.

Rutas alternas por BTS en San Marcos

Para quienes necesiten desplazarse por la zona durante los conciertos, estas son las principales alternativas informadas por la comuna:

Av. Venezuela, oeste a este: av. De los Precursores y av. La Mar.

av. De los Precursores y av. La Mar. Av. Venezuela, este a oeste: av. Óscar Benavides.

av. Óscar Benavides. Av. Germán Amézaga, norte a sur: av. Tingo María y av. Mariano Cornejo.

av. Tingo María y av. Mariano Cornejo. Av. Germán Amézaga, sur a norte: av. Mariano Cornejo y av. Tingo María.