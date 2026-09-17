El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, concurrió ayer al pleno del Senado para explicar la incorporación del Perú al acuerdo de seguridad internacional denominado Escudo de las Américas.

Espá aseguró que esta coalición no constituye un tratado ni un acuerdo internacional jurídicamente vinculante, sino un “compromiso político”.

“No establece ni derechos ni obligaciones jurídicas a los Estados. Tampoco cuenta con un instrumento constitutivo”, declaró.

El canciller explicó que este mecanismo multilateral está orientado a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, la trata de personas y la minería ilegal.

“Cualquier medida concreta que se plantee debe ser evaluada por el Estado, ejecutarse de conformidad con nuestra Constitución (...) empezando por el Congreso”, argumentó.

Agregó que el acuerdo no autoriza a EE.UU. a realizar operaciones en el país.