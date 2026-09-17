Delincuentes detonaron un explosivo en el frontis de una tienda de abarrotes situada en el asentamiento Héroes del Cenepa, a pocas cuadras de la carretera Sullana-Paita, en la provincia de Sullana.

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El violento estallido destruyó los vidrios de la ventana y puerta principal, además, causó otros daños en el interior de la vivienda.

Según una integrante de la familia que interpuso la denuncia en la comisaría de la zona, la explosión ocurrió aproximadamente a la 1:30 de la madrugada de ayer en el inmueble de la transversal Las Palmeras, manzana F lote 2.

Añadió que, hasta ayer, no han recibido ningún mensaje ni llamada extorsiva. En tanto, solicitaron a las autoridades policiales que realicen un mayor patrullaje por dicha jurisdicción.