Iquitos continúa este jueves con el segundo día del paro regional de 72 horas convocado por la CGTP Loreto, organizaciones sindicales y representantes de la sociedad civil.

Durante esta nueva jornada se registran concentraciones en distintos puntos y quema de llantas. Los dirigentes buscan instalar una mesa de diálogo con representantes del Gobierno para abordar el incremento del precio de los combustibles.

Cabe mencionar que los dirigentes también manifestaron que tiene otros problemas que afectan a la población de Loreto y, por ese motivo, quieren establecer una mesa de diálogo.

Entre sus principales reclamos también figuran la situación de la minería ilegal y la inseguridad ciudadana.

La protesta incluye además pedidos relacionados con el servicio eléctrico y el abastecimiento de agua. La paralización continuará durante las próximas horas, mientras los dirigentes esperan una respuesta del Ejecutivo y la posible llegada de sus representantes a Iquitos.