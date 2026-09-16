Por segundo día consecutivo, el Poder Judicial suspendió la audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva contra Jhonsson Smith Cruz Torres y otros investigados por el secuestro de Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes.

La decisión fue adoptada tras el pedido del Ministerio Público para incluir a Joyce Bereche Macco, capturado en la región San Martín.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó imágenes registradas por un dron que habrían permitido monitorear desde el aire los movimientos de las víctimas antes del ataque.

El material, hallado en el celular de Gabriel Mendocilla Gómez, mostraría el seguimiento desde la salida de la discoteca Nasso hasta el punto donde ocurrieron los crímenes.

La fiscal Andrea Lavado Pérez sostuvo que el uso de esta tecnología evidencia la capacidad logística de la organización criminal Los Pulpos.

“Tienen grandes recursos económico no solo para los vehículos, también un poder logístico sofisticado, el uso de un dron ha permitido hacer el seguimiento de la víctima desde el punto, cuando Lara Tantaquilla sale de la discoteca Nosso, hasta llegar al punto de Húsares de Junín con Isabel de Bobadilla”, señaló.