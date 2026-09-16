La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (TID) – Sede Tingo María logró una condena de 7 años y 6 meses de pena privativa de libertad efectiva contra Isais Condezo (25), tras acreditar su responsabilidad penal por el delito contra la salud pública, en la modalidad de favorecimiento al consumo ilegal de drogas mediante actos de tráfico.

Los hechos ocurrieron el 25 de noviembre de 2019, en el Centro Poblado Menor San Juan de Tulumayo, provincia de Leoncio Prado, donde agentes de la Policía Antidrogas intervinieron en flagrancia a Condezo cuando trasladaba, junto con otro sujeto que logró escapar, un saco de polietileno negro.

Durante la intervención, los agentes hallaron 14 paquetes acondicionados que contenían marihuana. El análisis pericial determinó que la sustancia correspondía a Cannabis sativa y tenía un peso neto total de 29.697 kilogramos.

MINISTERIO PÚBLICO LO DEJA SIN SALIDA

Durante el juicio oral, el Ministerio Público sustentó la responsabilidad penal del acusado mediante pericias químicas, declaraciones testimoniales, actas de intervención y diligencias de deslacrado y lectura del contenido del teléfono celular. Estos elementos permitieron acreditar, según la Fiscalía, que Condezo actuó de manera dolosa y coordinada en el traslado de la sustancia ilícita.

Además de la pena de prisión, el fallo impuso 241 días multa, equivalentes a S/ 1,807.50; 10 años de inhabilitación; así como la incapacidad definitiva para ejercer funciones docentes o administrativas en el sector educativo. También se estableció el pago de S/ 20,000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.