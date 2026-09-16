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La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco celebrará este viernes su 19.º aniversario de creación institucional, con una ceremonia que reunirá a autoridades locales, funcionarios, jefes de área, especialistas y trabajadores de la institución.

La conmemoración marca casi dos décadas de trayectoria de una entidad que tiene a su cargo una importante responsabilidad en la gestión y desarrollo del servicio educativo en su jurisdicción.

La UGEL Huánuco fue creada mediante la Resolución Directoral Regional n.° 04068, documento suscrito por el entonces director regional de Educación, Adalberto Pérez Naupay, que autorizó oficialmente el funcionamiento de la institución el 18 de setiembre de 2007.

DESTACA LABOR

En el marco de esta fecha, el actual director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez Naupay, expresó su reconocimiento y agradecimiento a los exdirectores y trabajadores que, a lo largo de los años, contribuyeron al fortalecimiento y crecimiento de la institución.

Actualmente, la UGEL Huánuco tiene bajo su ámbito de atención a 1 193 instituciones educativas de Educación Básica Regular y sus diferentes niveles y modalidades. En estos centros se atiende a una población de 92 401 estudiantes, tanto del sector público como privado.

CINCO MIL DOCENTES

Asimismo, la institución articula la labor pedagógica de más de 5 000 docentes en toda su jurisdicción, de acuerdo con información proporcionada por la Unidad Funcional de Estadística de la Unidad de Presupuesto y Desarrollo Institucional (UPDI).

Del total de instituciones educativas, 982 corresponden al sector público, donde estudian 73 186 alumnos. En tanto, el sector privado cuenta con 209 colegios y una matrícula de 19 225 estudiantes.

Con estos indicadores, la UGEL Huánuco llega a su 19.º aniversario reafirmando su responsabilidad en la gestión educativa y en la atención de miles de estudiantes y docentes de su jurisdicción.