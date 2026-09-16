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La ODPE Huánuco reasignó un local de votación en el distrito de Quisqui para las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre. La decisión se tomó tras constatar que la Institución Educativa 32857 Huacalle no cuenta con cerco perimétrico, lo que impide garantizar las condiciones de seguridad necesarias para los comicios.

Por ello, las siete mesas de sufragio inicialmente previstas en dicho plantel serán trasladadas a la IE Juan José Crespo y Castillo, ubicada en el kilómetro 19 de la Carretera Central. Con esta incorporación, dicho establecimiento pasará a albergar un total de 12 mesas de sufragio para la jornada electoral.

El jefe de la ODPE Huánuco, Sánchez Araujo, precisó que la medida no modifica el padrón de electores ni la circunscripción. Debido a que el nuevo local se encuentra cerca del anterior, los ciudadanos afectados podrán desplazarse fácilmente para emitir su voto sin mayores inconvenientes.