El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a Venezuela de la lista de países señalados por incumplir de manera demostrable sus compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico.

La medida fue incluida en la determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.

Pese a su retiro de ese listado, Venezuela continúa figurando entre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas. En el documento, Trump sostuvo que los cambios políticos registrados en Sudamérica durante los últimos 12 meses han generado nuevas oportunidades de cooperación para Washington.

Sobre Venezuela, el mandatario estadounidense vinculó la decisión con los avances que atribuye a la administración interina de Delcy Rodríguez.

La lista de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas también incluye a Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia, Ecuador, México, Perú y otros países.