Sentencian a más de tres años de prisión suspendida a sujeto por tala ilegal en Pachitea

En un operativo multisectorial inopinado, liderado por la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Huánuco, a cargo de la fiscal provincial Rocío Castro Martínez, se inspeccionaron diversos establecimientos avícolas de la ciudad de Huánuco, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Huánuco, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y la Policía Nacional del Perú.

La intervención tuvo como objetivo prevenir la comisión de delitos contra la salud pública, contemplados en el artículo 288° del Código Penal, así como verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, de funcionamiento y de seguridad aplicables a este tipo de establecimientos.

Como resultado del operativo, se dispuso la clausura municipal de cuatro establecimientos. Uno de ellos operaba de manera informal, sin contar con licencia de funcionamiento, mientras que los otros tres presentaban vencido el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

La Fiscalía de Prevención del Delito de Huánuco continuará desarrollando acciones preventivas y operativos multisectoriales, en coordinación con las entidades competentes, con la finalidad de identificar y reducir factores de riesgo que puedan afectar la salud y seguridad de la población.

De esta manera, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la prevención del delito y la protección de los derechos de la ciudadanía, promoviendo el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas orientadas a garantizar condiciones adecuadas de salubridad y seguridad.