Cuestiona falta de apoyo de autoridades a 27 años de la escenificación Pillkumasikuna

La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Leoncio Prado, logró que el Poder Judicial dicte sentencia condenatoria contra Franklin Villanueva por el delito contra los bosques o formaciones boscosas, en agravio del Estado peruano, representado por el Ministerio del Ambiente.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 16 de agosto de 2022, en el caserío Libertad de Pampas, distrito de Chaglla, provincia de Pachitea. En dicho lugar, Villanueva fue intervenido cuando realizaba labores de tala con una motosierra, sin contar con la autorización de la autoridad forestal competente. Esta actividad ocasionó la afectación de un área aproximada de 20 000 metros cuadrados, equivalente a dos hectáreas de bosque natural.

Los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público permitieron acreditar la responsabilidad del acusado. Durante el juicio oral, Villanueva reconoció su responsabilidad penal y se acogió a la conclusión anticipada del proceso.

Mediante sentencia, el Tercer Juzgado Penal le impuso una pena de 3 años, 8 meses y 17 días de privación de libertad, suspendida en su ejecución, además de 43 jornadas de prestación de servicios a la comunidad y el pago de S/ 6 000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

La FEMA de Leoncio Prado reafirmó su compromiso de investigar y perseguir los delitos ambientales, contribuyendo a la protección de los bosques, los ecosistemas y los recursos naturales de la región Huánuco.