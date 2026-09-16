El profesor Yusi Ruiz Berrospi cuestionó duramente la falta de compromiso de las autoridades de Huánuco durante la reciente escenificación del “Grito del Pillkumasikuna”. Este evento, que el docente promueve desde hace 27 años, busca conmemorar la histórica revolución de 1812 en Huánuco, Panataguas y Ambo para fortalecer la identidad cultural regional.

A pesar de contar con resoluciones municipales y ordenanzas regionales que respaldan la actividad, Ruiz criticó que las instituciones públicas no la incluyen en su planificación anual. La directora de Cultura, Esperanza Rosales, también lamentó la ausencia del gobernador regional y del alcalde provincial, destacando que solo asistió el alcalde distrital de Amarilis.

Ante este desinterés político, la escenificación de este importante episodio histórico logró salir adelante gracias al esfuerzo voluntario de docentes, estudiantes, padres de familia y exalumnos. El organizador hizo un llamado urgente a las autoridades para que muestren voluntad política y promuevan el conocimiento de la historia en las nuevas generaciones.