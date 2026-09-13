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Personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huánuco, con apoyo de agentes de la Policía de Emergencia, recuperó la tarde viernes el cadáver de una persona que era arrastrado por las aguas del río Huallaga, en el distrito de Amarilis.

Tras recibir una alerta sobre la presencia del cuerpo a la altura del puente Joaquín Garay, los efectivos se desplazaron rápidamente hasta la zona para iniciar las labores de rescate.

En el operativo participaron serenos y agentes policiales, entre ellos personal motorizado de los denominados “Halcones” y el agente Hinostroza, quienes coordinaron las acciones para interceptar el cuerpo y evitar que continuara siendo arrastrado por la fuerte corriente.

Finalmente, el cadáver fue recuperado y puesto a disposición de las autoridades competentes, que realizarán las diligencias de ley para determinar su identidad y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.