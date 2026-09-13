Huánuco: realiza diligencias forenses para identificar a víctimas del periodo de violencia terrorista

El Área de Conservación Regional (ACR) San Pedro de Chonta, en Huánuco, instaló siete cámaras trampa para monitorear su fauna silvestre durante las 24 horas.

Estos equipos, colocados inicialmente en Alto Catarata, buscarán registrar científicamente mediante fotos y videos a especies escurridizas como el oso de anteojos, el mono choro de cola amarilla y el jaguar.

Las cámaras operarán por etapas de dos meses y el proyecto también contempla el apoyo a los productores cafetaleros de la zona.

Paralelamente, el Gobierno Regional de Huánuco evalúa la creación de una nueva área de conservación en Monzón (Huamalíes), la cual se encuentra en fase de prospección con una propuesta inicial de 42,000 hectáreas.

Este espacio es considerado estratégico, ya que busca proteger la cuenca del río Monzón, cuatro microcuencas, recursos hídricos clave y diversos ecosistemas que albergan fauna endémica de distribución restringida