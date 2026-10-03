Bajo estrictas medidas de seguridad, ayer se realizó el despliegue del material electoral a las zonas más lejanas de Huancayo, en simultáneo, los directores de las instituciones educativas procedieron a la entrega de los locales de votación al personal de la ONPE, con la finalidad de que estén listas para que mañana, los electores acudan a emitir su voto en las elecciones regionales y municipales 2026.

En la institución educativa Santa Isabel, ubicada en San Carlos, que es uno de los locales con mayor cantidad de electores, se entregó al promediar las 13:30 horas. De inmediato, el personal de la ODPE Huancayo, procedió a ambientar y señalizar el local de votación, para orientar a los electores.

traslado. Muy temprano, se cumplió con el despliegue del material electoral, a bordo de 3 vehículos partieron de la sede de la ODPE Huancayo, el personal de ODPE, junto a la policía, Ejército, personal del Jurado Electoral Especial, trasladando, las cabinas de votación, actas electorales, ánforas y cédulas. La primera unidad se dirigió a los distritos de Colca, Chacapampa y Carhuacallanga, ubicado en el valle del Canipaco, en la provincia de Huancayo, informó la gestora de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Junín, Lucy Galarza. Acotó que en Chanchamayo, el material electoral, ya fue distribuido desde el martes. En la región Junín, son 10 mil 97 locales de votación.

La jefa de la ODPE Huancayo, Mary López Ramos, informó que el material electoral será distribuido a 97 locales de votación, donde se instalarán 834 mesas de sufragio para atender a 246 mil 454 ciudadanos habilitados para votar en la jornada electoral que se desarrollará este domingo de 7 a. m. a 5 p. m.

En la ODPE Chanchamayo, Francisco Rosado Rosas, informó que se trasladó el material electoral a los centros poblados Micaela Bastidas, Puerto Anapati, Potsoteni, Puerto Anapati, Puerto Porvenir, Cutivireni y Kiteni, la policía vigila la seguridad y también estaba el personal fiscalizador del Jurado Electoral Especial. El traslado del material hacia estos lejanos poblados fue por vía pluvial, desde el 30 de setiembre, por vía pluvial, ahora solo esperan el desarrollo de las elecciones. La fiscal provincial de la primera fiscalía de prevención del Delito de Huancayo, Marlene Tapia Mamani estuvo presente en el despliegue del material electoral.