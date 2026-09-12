Diligencias periciales de análisis integral, necropsia de restos óseos, extracción de muestras para homologación genética y reconocimiento de prendas de vestir, desarrolla la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Pasco y Huánuco con el objetivo de lograr la identificación forense de las personas cuyos restos fueron recuperados por el Equipo Forense Especializado.

Los restos fueron recuperados de sitios de entierro ubicados en las localidades de Sachavaca, distrito de Monzón, provincia de Huamalíes; Santa Rosa de Tama, en el departamento de Junín; y el centro poblado de Tambillo, distrito de Paucartambo, departamento de Pasco.

Corresponden a presuntas víctimas del periodo de violencia terrorista registrado en el Perú entre 1980 y 2000. La investigación está a cargo de la fiscal adjunta provincial Leslie Jobeth Argandoña Bravo.

DILIGENCIAS EN LA MORGUE

Las diligencias se realizan en la Morgue de la Unidad de Medicina Legal de Huánuco, con la participación del Equipo Forense Especializado del Ministerio Público, integrado por un médico forense, un odontólogo forense y una antropóloga forense. En estos procedimientos también participan los familiares de las personas desaparecidas.

El objetivo de estas acciones es lograr la plena identificación forense de los agraviados, gestionar la emisión de las respectivas actas de defunción y concretar la restitución de los restos a sus familiares, a fin de que puedan brindarles una sepultura digna en sus respectivas localidades.

Estas diligencias forman parte de las acciones del Ministerio Público orientadas a esclarecer los hechos ocurridos durante el periodo de violencia que afectó al país y contribuir al derecho de las familias a conocer el destino e identidad de sus seres queridos.