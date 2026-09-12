El ministro de Salud, Luis Williams Dyer Fernández, llegó a la ciudad de Huánuco como parte de su recorrido por los establecimientos de salud de diferentes regiones del país, con el propósito de conocer de cerca sus condiciones de atención y principales necesidades.

Durante su visita, el titular del Ministerio de Salud recorrió el Hospital Regional Hermilio Valdizán junto con el gobernador regional de Huánuco y el director del nosocomio, donde verificó las principales áreas asistenciales, entre ellas la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Durante el recorrido, pacientes y familiares también aprovecharon la presencia del ministro para expresar sus reclamos por las condiciones de atención y la falta de medicamentos. En uno de los pabellones, algunos familiares realizaron sus pedidos entre lágrimas y solicitaron mejoras en los servicios de salud.

CASO DEL ADOLESCENTE

Uno de los casos expuestos fue el de un adolescente de 15 años que permanece hospitalizado desde hace 20 días. Su familiar relató que ha tenido que asumir con recursos propios los gastos de medicamentos y otros requerimientos médicos.

“Me piden medicamentos por 2,600 soles. Hemos comprado con nuestros propios medios. Han hecho el requerimiento, pero los medicamentos no llegan. Ya me he gastado más de 25 mil soles. Mi hijo tiene solo 15 años y tiene un diagnóstico muy complicado: está politraumatizado y en shock hipovolémico. Tiene una cirugía abierta y han pasado más de seis días sin que puedan cerrarla porque presenta una disfunción hepática y compromiso de otros órganos”, relató entre lágrimas.

Ante la complejidad del estado de salud de su hijo, el familiar pidió que sea trasladado a la capital para recibir atención especializada. “Preferiría que se lo lleven a Lima”, expresó.

SINDICATO

Por otro lado, el sindicato de trabajadores del Hospital Regional Hermilio Valdizán solicitó que la administración del nosocomio pase a manos del Ministerio de Salud y no continúe bajo la gestión del Gobierno Regional de Huánuco.

Frente a este pedido, el ministro William Dyer señaló que la situación no debe abordarse desde una perspectiva política y sostuvo que existen gobiernos regionales que han avanzado en la gestión de sus servicios de salud y otros que no han logrado los mismos resultados.

La visita permitió recoger de manera directa las demandas de pacientes, familiares y trabajadores, así como conocer las condiciones y necesidades de uno de los principales establecimientos de salud de la región Huánuco.