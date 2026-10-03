La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un texto sustitutorio, elaborado por las bancadas Buen Gobierno, Renovación Popular, Obras y Ahora Nación, donde otorga facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días y solo dos materias: seguridad ciudadana y fenómeno El Niño (FEN).

El documento del Ejecutivo, que comprendía 66 materias, fue mandado al archivo. Sin importar por dónde se vea, es una derrota para el gobierno de Keiko Fujimori que, creemos, debió tener, como sus antecesores, la posibilidad de tomar medidas a través de decretos legislativos.

En la votación, Juntos por el Perú (JP) voto en contra, fiel a su postura obstruccionista, y dos diputados de Fuerza Popular se abstuvieron y el resto lo hizo “a favor, pero con reservas”. ¿Con reservas de qué? Esa figura no existe en el Reglamento del Congreso, y que el partido de gobierno no vote en bloque por algo que, se supone lo beneficia, dice mucho de la relación entre el fujimorismo parlamentario y el presidencial.

Al frente, JP se equivoca también al negar todo. Oponerse a que el gobierno legisle en seguridad ciudadana mientras los peruanos mueren a razón de seis diarios no es fiscalización: es obstruccionismo disfrazado de principios sin importar los malabares dialécticos que hagan para justificar sus votos. Los ciudadanos toman nota.