Cuando pensamos en bares, restaurantes y hoteles, solemos imaginar lugares para comer, beber o celebrar. Detrás de ellos hay, sin embargo, una economía de hospitalidad que genera empleo, moviliza proveedores y crea oportunidades de desarrollo en todas las regiones del país.

Hace un mes, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) presentó un estudio de permite dimensionarlo. Alojamiento y restaurantes representan el 2,8% del PBI, y el valor agregado de restaurantes y afines alcanzó los S/ 14 895 millones en 2025: 2,3% más que en 2024 y 28% sobre 2021. Considerando que este grupo une aproximadamente 161 mil restaurantes formales en las 25 regiones.

En este ecosistema, la cerveza ocupa un lugar relevante. Según el citado estudio, en el canal HORECA (hoteles, restaurantes, bares y afines) se consumen cada año 236,7 millones de litros, con un valor comercial cercano a S/ 4 489 millones.

Pero el verdadero valor de esta cifra está en lo que ocurre a su alrededor. Cada cerveza servida en un restaurante, un hotel o un festival gastronómico forma parte de una experiencia que involucra a meseros, cocineros, distribuidores, proveedores, productores y emprendedores. Y fuera de Lima, además, conecta con economías y productos locales.

Ya no hablamos solo de consumo, sino de una economía de las experiencias: restaurantes, pubs, hoteles, conciertos, eventos deportivos, festivales gastronómicos y celebraciones regionales son puntos de encuentro que dinamizan la actividad económicadel país.

Por eso, desde la categoría cervecera creemos que mirar el canal HORECA implica mirar mucho más allá de un grupo de negocios, sino a un canal con un potencial dinamizador importante para sus integrantes y para el país en su conjunto. Ahí vemos que nuestro valor agregado está no solo en acompaña una celebración, la cerveza forma parte de la experiencia y activa una cadena de valor económica que merece ser reconocida y fortalecida con reglas claras, predecibles y promoción en todas sus escalas.