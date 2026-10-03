La región Piura se alista para una nueva jornada democrática este domingo 4 de octubre. Según las cifras oficiales emitidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), más de 1.5 millones de ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en las distintas provincias del departamento. Los electores podrán emitir su voto entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Mañana se elige a las nuevas autoridades de la región Piura, entre gobernador, alcaldes provinciales y distritales, así como a los regidores y consejeros regionales. Un total de 1´548,158 ciudadanos están habilitados para emitir su voto este domingo en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Para ello, la ONPE ha dispuesto la instalación de 527 locales de votación y 5,262 mesas de sufragio distribuidas en toda la región, donde participarán 47,358 miembros de mesa (entre titulares y suplentes) encargados de velar por el correcto desarrollo del escrutinio.

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Sullana lidera el padrón electoral al concentrar la mayor cantidad de electores en la región, sumando 487,641 votantes, 180 locales de votación y 1,665 mesas de sufragio, soportadas por 14,985 miembros de mesa.

Le sigue la ODPE Castilla con 383,908 electores, 115 locales, 1,293 mesas y 11,637 miembros de mesa. La ODPE Piura registra 264,809 electores, repartidos en 67 locales de votación y 884 mesas de sufragio, requiriendo 7,956 miembros de mesa. En tanto, la ODPE Morropón contará con 245,278 electores distribuidos en 120 locales (855 mesas), mientras que la ODPE Paita albergará a 166,522 electores en 45 locales de votación (565 mesas).

El jefe de la ODPE Piura, Juan Roel Godofredo Valdivia, exhortó a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias antes de dirigirse a su establecimiento asignado, como revisar su local de votación incluso el mismo domingo 4 de octubre y salir con anticipación a emitir su derecho al voto. Asimismo, dijo que hoy iniciarán las actividades de distribución de material electoral en los distritos de Piura.

“Es importante que consulten dónde les toca votar, salir con anticipación de su domicilio y no olvidar su DNI físico, único documento con el que podrán sufragar”, señaló.

Por su parte, la ODPE Castilla inició ayer viernes el despliegue del material electoral desde las 2:00 p. m. desde el almacén de la sede, con la salida de las primeras unidades hacia 41 locales ubicados en los distritos de Las Lomas y Tambogrande, así como en seis centros poblados. Como parte de la segunda ruta, se enviaron a 48 locales de votación y siete centros poblados en El Tallán, La Unión, La Arena, Cura Mori y Catacaos. El operativo cuenta con resguardo de la PNP y supervisión del JNE. La distribución continuará hoy sábado.

El jefe Romer Benites Arango, explicó que las cajas, debidamente cerradas y acondicionadas, contienen las cédulas de sufragio, actas electorales, ánforas, cabinas de votación y demás elementos necesarios para el funcionamiento de las mesas de sufragio.