Los incendios forestales continúan afectando distintas zonas de Junín. En los últimos días se reportaron emergencias en Hualhuas, El Tambo, Jauja, Junín y Concepción, con afectación de pastizales, vegetación, cultivos y animales, además de riesgo para familias y fuentes de agua.

En Hualhuas, los incendios registrados en Córdova e Ishapuquio habrían afectado más de 16 hectáreas, según el alcalde Jonny Zárate. El fuego avanzó por zonas de difícil acceso y amenazó sectores con árboles, pastizales y con llegar a las viviendas cercanas. “Se puede presumir de que este incendio ha sido provocado, pero desconocemos los motivos y a los responsables”, señaló.

Los vecinos también participaron en las labores de control durante la noche. Herminia Quispe, pobladora de la zona, contó que utilizaron ramas para contener las llamas y evitar que alcanzaran sus viviendas y una manguera que les permite abastecerse de agua. “Cortando ramas verdes, golpeando y golpeando hemos tratado de solucionar, hasta los niños y ancianos ayudaron”, relató.

Distritos

En El Tambo, otro incendio afectó Suitucancha, en la comunidad de Paccha, donde unas nueve personas fueron reportadas como afectadas y quedaron en riesgo llamas, alpacas, ovejas y vacas, animales que constituyen su principal sustento. Mientras tanto, en Cochas Grande, pobladores intentaban contener las llamas que consumían pastos naturales y amenazaban con llegar al Parque de las Siete Leyendas.

Provincias

En Apata, Jauja, el fuego se registró en el cerro Tancacho, mientras que en Carhuamayo, provincia de Junín, afectó vegetación y estructuras utilizadas por pastores en Matacancha, el fuego también alcanzó los límites con Huayre. En Matahuasi, Concepción, el incendio registrado en Virgen de Barro fue controlado tras varias horas de trabajo de comuneros, Serenazgo y personal municipal.

La Dirección Regional de Agricultura reportó además más de 10 hectáreas afectadas en San Bartolomé, Santo Domingo de Acobamba, donde ya se activó el seguro agropecuario catastrófico. Su director, Douglas Monroe, señaló que: “las investigaciones darán esos resultados sobre lo que originó el fuego en cada caso”.

Las nuevas emergencias se producen pocos días después de que Defensa Civil reportara 30 incendios forestales en Junín durante 2026 y advirtiera sobre la falta de sanciones a los responsables.