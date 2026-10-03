La Municipalidad Provincial de Pisco inició gestiones para buscar el respaldo presupuestario que permita concretar la construcción de la tribuna sur del estadio Teobaldo Pinillos Olaechea. Como parte de este proceso, el alcalde provincial Pedro Fuentes, sostuvo una reunión con especialistas del Conectamef, organismo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para evaluar los aspectos técnicos y presupuestarios relacionados con el proyecto.

Gestión por el estadio

Durante el encuentro, el equipo municipal expuso ante los especialistas los argumentos y necesidades vinculadas a la ejecución de la obra. Tras conocer la propuesta, los funcionarios de Conectamef manifestaron su disposición para brindar asesoría técnica, acompañamiento y soporte a la municipalidad en las gestiones que correspondan para avanzar con el proyecto.

Fuentes señaló que esta coordinación forma parte de las acciones que viene desarrollando su gestión para atender diferentes necesidades de la provincia y cerrar brechas en los sectores considerados prioritarios.

En ese contexto, Fuentes destacó que uno de los objetivos que busca dejar encaminados es la intervención de la tribuna sur del estadio Teobaldo Pinillos Olaechea. Para ello, señaló que sostendría una reunión con representantes del Ministerio de Educación (Minedu), con el propósito de avanzar en las coordinaciones relacionadas con este proyecto.

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