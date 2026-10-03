La provincia de Pisco se prepara para vivir una de sus principales expresiones de fe y tradición religiosa. En las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Pisco, integrantes del Directorio General de la Hermandad del Señor de la Agonía sostuvieron una reunión de coordinación con el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, acompañado de funcionarios municipales, autoridades y representantes de diversas instituciones de la provincia.

Trabajo articulado

El encuentro tuvo como principal objetivo articular acciones y establecer mecanismos de apoyo que permitan garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de los hermanos, devotos y fieles que participarán en las diferentes actividades programadas durante los Solemnes Cultos Octubre 2026 en honor al Señor de la Agonía.

Durante la mesa de trabajo también se abordaron aspectos relacionados con la organización de las novenas, las actividades de las cuadrillas y la planificación del esperado recorrido procesional.

En la reunión, los representantes de las diferentes cuadrillas dieron a conocer detalles de sus respectivas programaciones, así como aspectos vinculados al desarrollo de las actividades religiosas de octubre.

Por su parte, el alcalde Pedro Fuentes, manifestó la disposición de la comuna provincial para contribuir con las acciones necesarias, entre ellas el mantenimiento y limpieza de las vías comprendidas en el recorrido, a fin de generar condiciones adecuadas para el desplazamiento de los fieles y el normal desarrollo de las actividades programadas.

En tanto, Pisco se alista para renovar su profunda fe y devoción a su Patrón Jurado y Protector de la Provincia de Pisco, el Señor de la Agonía, en jornadas que congregarán a miles de hermanos, devotos y familias.

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