Con la fe de todo un pueblo y el deseo de vivir una jornada que quedará en la memoria de Pisco, el Hno. Lucio Guerrero Siguas, presidente de la Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco, anunció en entrevista con diario Correo los detalles del Recorrido Procesional Extraordinario 2026 hacia el Centro Poblado Alto El Molino, que se realizará este domingo 30 de agosto. El presidente de la hermandad invitó a la feligresía a acompañar al Patrón Jurado y Protector de la Provincia de Pisco en esta jornada de fe, devoción y fraternidad.

Fe y devoción

Señalo, que previamente, el sábado 29 de agosto, a partir del mediodía, se realizará la tradicional bajada de la venerada imagen del Señor de la Agonía. En esta oportunidad, la actividad no contará con el acto de gracia de la feligresía. Una vez culminada la bajada, el templo será cerrado para permitir que los hermanos de la institución procedan con la colocación de la sagrada imagen en su anda y con los trabajos de ornamentación, dejando todo listo para la jornada procesional del día siguiente.

El recorrido tendrá además un significado especial al desarrollarse con motivo de los 100 años de creación de El Molino y en el marco de la festividad de Santa Rosa de Lima, convirtiéndose en un encuentro entre la historia, la tradición y la fe de dos pueblos.

“Queremos unirnos como pueblo en una jornada de fe, devoción y fraternidad”, expresó Guerrero Siguas, destacando que la presencia del Señor de la Agonía permitirá llevar un mensaje de esperanza y bendición a las familias de Alto El Molino.

La procesión partirá el domingo 30 de agosto a las 6:00 de la mañana, acompañada por los fieles y las hermandades invitadas que se sumarán a este acontecimiento extraordinario. Posteriormente, a la 1:00 de la tarde, se celebrará la Santa Misa de Campaña en la Capilla Santa Rosa y Pedrito González, en Alto El Molino, donde los devotos podrán participar de un momento de profunda espiritualidad y recogimiento.

Como parte de los preparativos, la Hermandad también ha realizado el llamado “Flores para el Señor de la Agonía”, invitando a la feligresía a colaborar con gladiolos de tallo ancho en colores rojo, blanco y amarillo, margaritas y el tradicional romero, destinados al arreglo del anda.

La recepción se realizará en el Local Institucional H.S.A.: jueves 27 de agosto, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.; viernes 28, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.; y sábado 29, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Finalmente, el Hno. Lucio Guerrero agradeció a las hermandades invitadas por aceptar acompañar esta celebración y convocó a todo Pisco a caminar junto a su Patrón Jurado y Protector. “Los esperamos para caminar juntos, unidos por la fe y la devoción. ¡Señor de la Agonía, bendice a tu pueblo de Pisco!”.

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