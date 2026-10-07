Efectivos policiales de la Comisaría de Machu Picchu y de la División de Orden Público y Seguridad - Urubamba, vienen realizando las diligencias correspondientes tras reportarse el deceso de una persona de sexo masculino en la localidad de Machu Picchu Pueblo.

El hecho se registró el último 6 de octubre a las 17:30 horas aproximadamente, cuando el turista fue auxiliado de emergencia al Centro de Salud de Machu Picchu.

Los agentes del orden, tras la alerta del personal de salud, se constituyeron de inmediato al lugar, constatando el cuerpo de José Andree (27), de nacionalidad hondureña; en el lugar se halló a sus familiares, quienes refieren que el ciudadano extranjero se encontraba realizando actividades turísticas en la zona cuando fue ingresado de emergencia al nosocomio, donde el médico emitió como diagnóstico preliminar de la causa de muerte: paro cardíaco e insuficiencia renal.

El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público, quien dispuso el inicio de las diligencias de ley correspondientes.