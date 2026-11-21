Un exfuncionario de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, en la región Lambayeque, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por apropiarse de S/ 27.849,93 de recursos públicos cuando se desempeñaba como jefe del Área de Tesorería. Se trata de Edward L. C. D., quien fue hallado culpable del delito de peculado doloso por apropiación en agravio del Estado.

La sentencia fue obtenida por el Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de la fiscal provincial Magaly Elizabeth Quiroz Caballero. Además de la pena privativa de libertad, el Poder Judicial impuso al exfuncionario cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, el pago de 180 días-multa y S/ 5.000 por concepto de reparación civil.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público acreditó que el sentenciado se apropió del dinero entre mayo y junio de 2023, aprovechando su cargo, al que había accedido mediante la Resolución de Alcaldía N.° 047-2023-MDSR/A, con vigencia desde el 1 de febrero de ese año.

Hechos

La investigación determinó que una primera parte del dinero, S/ 11.511,25, correspondía a pagos de cuotas de préstamos de trabajadores municipales ante las entidades financieras Santo Cristo de Bagazán y BanBif. El 19 de mayo de 2023 se giraron cheques a nombre del entonces jefe de Tesorería para cumplir con esas obligaciones; sin embargo, el funcionario retuvo los fondos y no efectuó los depósitos dentro del plazo establecido, que vencía el 10 de junio.

A ello se sumaron S/ 16.338,68 provenientes de ingresos recaudados en caja durante la primera quincena de junio de 2023. Según el acta de arqueo de ese mes, el exfuncionario no depositó esos recursos en las cuentas municipales, correspondientes a las fuentes de financiamiento 08 y 09. El faltante fue establecido luego de descontar el saldo encontrado durante la verificación.