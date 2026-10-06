Los incendios forestales mantienen en jaque a la región imperial. Solo el último martes, las autoridades dieron cuenta de al menos ocho de estos siniestros, que se registran a la vez.

Es así que bomberos pertenecientes a varias unidades, así como combatientes forestales municipales, policías y hasta pobladores, luchan por controlar las llamas en distintos puntos.

Según los reportes confirmados hasta el momento, los incendios activos se dan en: Inquilltambo - San Sebastián , Mantoclla - Pucyura, Inkilltupa - Sacsayhuamán

San Juan - Yucay, Independencia - Cusco, Alto Pichihua - Espinar, Moray - Urubamba, Suyochumo - Sicuani, entre otros por confirmar.

De estos, el incendio forestal en inmediaciones del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán en Cusco es uno de los que causa más preocupación, debido a la amenaza de afectación a zonas patrimoniales.

DATO:

- Hasta el momento han fallecido cinco personas en la región Cusco, producto de los incendios forestales, que han dejado decenas de heridos y hasta dos mil hectáreas de áreas de cultivo y pastoreo afectadas.