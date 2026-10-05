Ante el incremento de incendios forestales registrados en diferentes sectores de la región, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco dispuso la alerta permanente en los parques, zonas y sitios arqueológicos, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, monitoreo, comunicación, coordinación y respuesta inmediata frente a cualquier emergencia que pudiera poner en riesgo el patrimonio cultural.

La medida contempla el reforzamiento del monitoreo y comunicación en los parques, zonas y sitios arqueológicos y la permanente disposición de las brigadas institucionales, personal de conservación, vigilancia quienes se mantienen alertas para actuar de manera oportuna ante la presencia de fuego en zonas próximas o al interior de áreas patrimoniales.

La directora ejecutiva de Cultura Cusco Ursula Paz, expresó su preocupación por el incremento de estos eventos y advirtió que los incendios forestales constituyen una seria amenaza para el patrimonio cultural de la región, especialmente durante la temporada de mayor presencia de vegetación seca.

“El fuego puede destruir en pocas horas lo que ha permanecido durante siglos. Cuando un incendio afecta una estructura arqueológica, los daños pueden ser irreversibles y significar la pérdida de evidencias únicas de nuestra historia”, señaló la autoridad.

En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía, particularmente a las comunidades y agricultores, a evitar la quema de pastizales, rastrojos agrícolas y vegetación seca, debido a que estas prácticas pueden generar incendios de gran magnitud y extenderse rápidamente hacia zonas arqueológicas y áreas de valor patrimonial.

“Invocamos a la población a actuar con responsabilidad y evitar cualquier práctica que pueda desencadenar un incendio. Proteger nuestro patrimonio es una responsabilidad de todos; una vez que el fuego destruye una evidencia arqueológica, no existe posibilidad de recuperarla tal como fue”, enfatizó.

DATO:

- En tanto, incendios forestales en distintos puntos siguen siendo combatidos por los bomberos, con ayuda de la Policía, combatientes forestales municipales e incluso la población. Hasta el momento la región Cusco registra cinco fallecidos producto de estos siniestros.