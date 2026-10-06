A un 94.8 % de actas contabilizadas por el ONPE para la elección del nuevo gobernador o gobernadora regional de Cusco, el candidato de Ahora Nación, Héctor Acurio salió al frente, asegurando que, según sus cifras, la elección por el Gore Cusco se va a una segunda vuelta.

El representante del ‘Casco’ se mostró bastante resuelto, mencionando que tiene un bolsón electoral bastante fuerte en la zona de La Convención y el Vraem, una de las provincias mas alejadas de la región imperial, y por tanto una de las últimas en ser registradas en el conteo de votos.

“Hay mesas donde la señora Verónika Mendoza ha obtenido cinco votos y nosotros 150, así está la diferencia de cifras en el Vraem, que por la lejanía de la zona, las actas recién están siendo contabilizadas, según esta tendencia, Venceremos no pasa del 30% de votos válidos y nos vamos a segunda vuelta”, señaló el cusqueño.

El candidato citó que su agrupación hizo un conteo propio de votos, estableciendo que al llegar al 100% de las actas contabilizadas por la Onpe, la postulante de Venceremos no llegará al porcentaje mínimo requerido para pasar la valla en primera vuelta.

De momento el panorama electoral en Cusco tiene a Verónika Mendoza pasando apenas el 30% de votos válidos, mientras aún está por definirse el tema de repartición de votos del candidato de Progresemos, Edy Cuellar, que fue excluido del proceso electoral por una sentencia poco antes de las pasadas elecciones.