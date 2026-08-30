Hoy, domingo 30 de agosto, Pisco vivirá una jornada histórica de fe y devoción con el recorrido extraordinario del Señor de la Agonía, Patrón Jurado y Protector de la Provincia de Pisco, quien por primera vez llevará su bendición hasta la comunidad de Alto El Molino.

Desde las 6:00 de la mañana, la imagen partirá del Templo Belén para iniciar un extenso recorrido procesional de más de 5 kilómetros de ida y de retorno igual sumando 10 kilómetros, acompañada por hermanos y fieles que se sumarán a esta manifestación de fe.

Fe y devoción

El hermano Lucio Guerrero Siguas, presidente de la Hermandad del Señor de la Agonía, informó que para este acontecimiento llegarán a Pisco 14 hermandades, cuyos integrantes tendrán el privilegio de cargar las andas, junto a los hermanos de las cinco cuadrillas de la Hermandad del Señor de la Agonía. El anda, con un peso aproximado de más de una tonelada, será llevada por 32 cargadores, quienes se convertirán en los pies del Cristo de la Agonía durante esta histórica jornada.

La llegada a Alto El Molino está prevista para horas de la tarde, donde a la 1:00 p. m. se celebrará la Misa de Campaña en la Capilla Santa Rosa y Pedrito Gonzales. Este acontecimiento se hace realidad después de varios meses de preparación y evangelización, impulsados también por el pedido de los pobladores del sector, quienes anhelaban recibir en su comunidad al Patrón Jurado y Protector de toda La Provincia de Pisco. Hermanos de la institución religiosa han venido acompañando a los vecinos mediante jornadas de formación y catequización como preparación espiritual para este encuentro.

Luego de permanecer en Alto El Molino, el Señor de la Agonía emprenderá su retorno al Templo Belén, donde su llegada está prevista aproximadamente para las 9:20 de la noche de hoy domingo. Mientras tanto, la Municipalidad Provincial de Pisco ha dispuesto y difundido un croquis de desvío vehicular, debido al cierre temporal de un tramo de la avenida Fermín Tanguis y de las calles comprendidas en el recorrido procesional.

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