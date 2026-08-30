Personal policial de la Comisaría PNP Túpac Amaru “C”, perteneciente a la Región Policial Ica, logró la intervención y detención en flagrancia de tres personas presuntamente vinculadas a la banda criminal denominada “Los pistoleros de la villa”, por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego, en agravio del Estado peruano.

Tenían pistola

La intervención se realizó la madrugada del 27 de agosto de 2026, en el jirón Ramón Castillo, intersección con la avenida Mayta Cápac, distrito de Túpac Amaru Inca, durante la ejecución del operativo policial “Amanecer Seguro”.

De acuerdo con la información preliminar, los intervenidos se desplazaban a bordo de un vehículo con lunas polarizadas y habrían realizado disparos al aire, hecho advertido por personal policial que prestaba servicio en la central de cámaras de la Municipalidad de Túpac Amaru Inca. Tras la alerta, se ejecutó una rápida intervención con apoyo de personal de las Fuerzas Armadas y Serenazgo municipal.

Como resultado del operativo fueron detenidos C.S.S.V. de 26 años de edad, alias “Pantera”; R.J.S.C. (48), alias el “Viejo”; e I.P.M.S.V. (24), alias el “Rata”. Durante el registro se incautó una pistola marca Bersa, calibre .380 ACP, con número de serie erradicado y abastecida con cinco municiones, además de un vehículo marca Jetour, modelo X70, y tres equipos celulares.

Los detenidos y las especies incautadas fueron puestos a disposición de la unidad policial correspondiente, comunicándose el hecho a la representante del Ministerio Público, Dra. Gloria Elva Dávalos Mamani, fiscal penal provincial de Pisco, para continuar con las diligencias conforme a ley.

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