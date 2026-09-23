En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tacna publicó el cartel de locales de votación y mesas de sufragio que estarán habilitados para la jornada electoral del próximo domingo 4 de octubre.

La publicación se realizó en el frontis de la sede de la ODPE Tacna, ubicada en el Conjunto Habitacional Alfonso Ugarte, Primera Etapa manzana Z E4, lotes 17 y 18, así como en los 28 distritos y 10 centros poblados de las provincias Tarata, Candarave, Jorge Basadre y Tacna.

Información de centros de votación

El cartel contiene información sobre los distritos, locales de votación y mesas de sufragio habilitadas para la jornada electoral, permitiendo que la ciudadanía conozca con anticipación el lugar donde deberá acudir para emitir su voto. Esta actividad contó con la participación de representantes del Jurado Electoral Especial, como parte de las acciones previstas en el proceso electoral.

Entre los locales que concentran la mayor cantidad de electores se encuentran la IE Luis Alberto Sánchez con 9 600 electores; la IE 43508 Prócer Manuel Calderon de la Barca con 8 416 electores, seguido de la IE 42253 Gerardo Arias Copaja con 8 100 electores y la I.E. IE 42218 Mariscal Caceres también con 8 100 electores. Los tres primeros se encuentran ubicados en el distrito Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa, y el ultimo en el distrito Ciudad Nueva.

Un total de 304 648 electores

De acuerdo con el padrón electoral, la jurisdicción de la ODPE Tacna cuenta con 304 648 electores, quienes acudirán a 124 locales de votación, donde se instalarán 1 034 mesas de sufragio.

Por otro lado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición de la ciudadanía su plataforma oficial de consulta electoral, mediante la cual se puede verificar el local de votación y conocer si se ha sido designado como miembro de mesa. Para realizar la consulta, solo es necesario ingresar el número de DNI: consultaelectoral.onpe.gob.pe