Con mucha emoción se presentó la XII edición del Hay Festival Arequipa, un espacio donde los mejores expertos y expertas internacionales conversan con el público peruano, donde las historias y la imaginación permiten pensar y disfrutar en comunidad. Y donde un año más se celebra las conversaciones entre iguales y entre diferentes como el gran acicate para entenderse.

El Hay Festival Arequipa 2026 se efectuará entre el 5 y 8 de noviembre del 2026, con la participación de 156 invitados procedentes de 20 países y la presencia de grandes escritores como el premio nobel de literatura de 2003 J.M. Coetzee, quien celebra su vínculo con Arequipa a través de la poesía de Mariano Melgar, Mircea Cărtărescu, Irenosen Okojie, André Aciman y Patricio Pron.

Contarán con el concierto inaugural del KNM Ensemble Berlín; conversaciones sobre el Perú, la realidad sociopolítica, el medioambiente y el deporte; con grabaciones en vivo del pódcast del festival y con un amplio programa gratuito en el Hay Festival Comunitario y el Hay Festival Joven.

Hay Festival Presenta Tacna

Las actividades en Arequipa se complementan con las propuestas del Hay Festival Presenta Tacna y el Hay Festival Presenta Lima. La directora internacional Cristina Fuentes La Roche declaró estar “felices de presentar un año más un programa de gran calidad y diversidad para la XII edición del Hay Festival Arequipa, con paradas en Tacna y Lima. Gracias al apoyo de nuestros socios que hacen posible que podamos continuar esta labor tan importante como es mantener espacios de escucha, de intercambio de ideas con el mundo y de celebración de la cultura”.

El Hay Festival inicia una nueva e ilusionante etapa en Tacna, de la mano del patrocinio de Southern y el apoyo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna. El miércoles 4 de noviembre se llevarán a cabo seis eventos en los que participarán el periodista climático Xabier Díaz de Cerio, la poeta y narradora Alessandra Pinasco, la escritora y periodista Rosa Chávez Yacila, la biógrafa Fietta Jarque, el politólogo Alberto Vergara y el novelista y ensayista Santiago Roncagliolo. Todos ellos conversarán con moderadores locales, en conversaciones culturales abiertas a la ciudadanía tacneña. La sede será el Centro de Convenciones Jorge Basadre.

El Hay Festival es un prestigioso encuentro internacional de literatura, artes y pensamiento que reúne anualmente a escritores, científicos, periodistas y pensadores de todo el mundo para debatir e intercambiar ideas.