El Colegio de Periodistas de Tacna efectuará los días 29 y 30 de setiembre el Seminario Periodismo en transformación: “Radio, televisión y prensa en la era digital”. Esta capacitación forma parte de las actividades programadas por el Día del Periodista, que se celebra cada 1 de octubre.

La actividad se realizará de manera virtual a través de la plataforma Zoom y contará con la participación de destacados periodistas de reconocida trayectoria en medios de comunicación nacionales.

Reconocidos hombres de prensa

El 29 de septiembre disertará la Mg. Karla Ramírez, periodista de investigación que fue jefa de la Unidad de Investigación del diario El Comercio, además de reportera de los programas dominicales Cuarto Poder, Panorama y Punto Final. El mismo día expondrá el Lic. Jorge Turpo Rivas, periodista y escritor quien laboró en los diarios Correo, El Pueblo, Arequipa al Día, La República y RPP Arequipa, y autor del libro El viejo hotel de Fujimori y otras crónicas.

El 30 de septiembre se presentará el Lic. Jorge Dett, periodista de investigación y reportero de televisión con más de 10 años de experiencia. Actualmente forma parte del equipo periodístico del programa Punto Final de Latina Televisión y ha sido galardonado con los premios Iris América, Ramón Remolina Serrano y el premio EFE-Roche.

El ingreso es libre, pero la certificación tiene un costo. Las inscripciones pueden realizarse a través del Facebook oficial del Colegio de Periodistas de Tacna.