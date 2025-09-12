Un operativo policial terminó con la desarticulación de la banda delictiva conocida como “Los Chuchis de San Andrés”, tras un enfrentamiento armado ocurrido en el botadero municipal del distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco.

Sujetos armados

El hecho se produjo aproximadamente a las 6:30 de la tarde, cuando agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron a un grupo de sujetos armados en la zona.

Durante el intercambio de disparos, uno de los presuntos delincuentes, identificado como Edison Ortiz Ormeño, alias “El Chileno”, resultó herido de bala en el abdomen. Otros dos integrantes de la banda, Ever Alexander Lector Franco, alias “Ojón”, y un menor de 15 años conocido como “Alambre”, fueron capturados cuando intentaban huir entre los matorrales.

En el registro efectuado tras la intervención, los efectivos hallaron una pistola CZ 83 Browning con municiones, artefactos explosivos, varias dosis de droga, dos motocicletas robadas y otros objetos presuntamente utilizados en actividades delictivas.

Según fuentes policiales, los detenidos estarían implicados en diversos delitos como robo agravado, extorsión, reglaje, marcaje y micro comercialización de drogas. Además, los tres intervenidos ya contaban con antecedentes y, pese a haber sido detenidos anteriormente, se encontraban en libertad.

