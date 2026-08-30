La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre las rutas de transporte público que permitirán a los usuarios acercarse al santuario de Santa Rosa de Lima, ubicado en la primera cuadra de la avenida Tacna, este domingo 30 de agosto.

Los usuarios del Metropolitano podrán utilizar los servicios regulares A y C , que tienen una parada en la estación Tacna, a pocos metros del santuario.

En tanto, el corredor Azul modificará temporalmente su recorrido por las avenidas Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola , con paraderos habilitados en la plaza Dos de Mayo y en el cruce de Tacna con Nicolás de Piérola.

Por su parte, el servicio 412 del corredor Morado, procedente de San Juan de Lurigancho, llegará únicamente hasta el paradero Pizarro, por lo que los pasajeros deberán continuar su trayecto a pie. También se han establecido puntos de descenso para los usuarios de transporte convencional que circulen por Evitamiento, el jirón Virú y la avenida Pizarro.

La Policía Nacional del Perú estará a cargo del cierre de vías debido a la gran afluencia de fieles. La ATU señaló que cualquier nuevo desvío será comunicado oportunamente mediante sus canales oficiales.

Asimismo, la entidad precisó que el Metropolitano, los corredores complementarios y las líneas 1 y 2 del Metro de Lima funcionarán con sus horarios habituales durante el feriado.

☝🏼 ¡Atención! Conoce qué servicios de transporte público te acercan al santuario de Santa Rosa de Lima este 30 de agosto. 🚌 ⛪



📄 Los detalles: https://t.co/g6bkBwlwxV pic.twitter.com/DCd8LHMECn — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 30, 2026

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